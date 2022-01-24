TFF 2'nci Lig'de 22'nci hafta maçları ertelendi - Haberler Spor
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TFF 2'nci Lig'de 22'nci hafta maçları ertelendi

TFF 2'nci Lig'de 22'nci hafta maçları ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'de 26 Ocak'ta oynanacak 22'nci hafta maçları elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2'nci Lig'de 26 Ocak'ta oynanacak 22'nci hafta maçları elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2'nci Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22'nci hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. 22'nci hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Türkiye, Ocak, Spor, Haber

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