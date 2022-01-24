TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları ertelendi - Haberler Spor
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TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları ertelendi

TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de 26 Ocak'ta oynanacak 22. Hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig'de 26 Ocak'ta oynanacak 22. Hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi.

22. hafta müsabakalarının oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Ocak, Spor, Haber

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