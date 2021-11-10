TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı

Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Beyaz ve Kırmızı Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Eskişehirspor-Isparta 32: 2-1

Teco Karacabey Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu : 1-2

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0

Pazarspor-Bucaspor 1928: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-1

Nazilli Belediyespor-Pendikspor: 0-0

Ankara Demirspor-Akhisarspor: 1-0

Kırmızı Grup

Serik Belediyespor-Niğde Anadolu FK: 3-2

Kahramanmaraşspor-İnegölspor: 0-1

Sivas Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

An Zentum Bayburt Özel İdare-Ankaraspor: 1-0

Sarıyer-Somaspor: 1-1

Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1

Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor: 0-0

Sakaryaspor-Afjet Afyonspor: 2-0

Turgutluspor-Adıyaman FK: 2-2

Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor: 0-0

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası

Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası

 TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak

TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title