TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı
Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Beyaz ve Kırmızı Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Eskişehirspor-Isparta 32: 2-1
Teco Karacabey Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu : 1-2
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1
Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0
Pazarspor-Bucaspor 1928: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-1
Nazilli Belediyespor-Pendikspor: 0-0
Ankara Demirspor-Akhisarspor: 1-0
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor-Niğde Anadolu FK: 3-2
Kahramanmaraşspor-İnegölspor: 0-1
Sivas Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
An Zentum Bayburt Özel İdare-Ankaraspor: 1-0
Sarıyer-Somaspor: 1-1
Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1
Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor: 0-0
Sakaryaspor-Afjet Afyonspor: 2-0
Turgutluspor-Adıyaman FK: 2-2
Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor: 0-0