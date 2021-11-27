TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, 15. haftada ağırladığı Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, 15. haftada ağırladığı Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Zafer Gayretli xx, Metin Yalçın xx

Akhisarspor: Halil xx, Kemal xx (Serkan Sefil dk. 46 xxx), Göksu xx, İbrahim xx (İlke dk. 78 x), Semih xx, Yavuz Serkan xx, Mert xx, Furkan xx (Yusuf dk. 78 x), Yusuf Cihat xxx, Halil İbrahim xx (Oğuzcan dk. 46 xx), Bertuğ xx

Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz

Şanlıurfaspor: Murat xx, Kemal xx, Behlül xx (Devrim dk. 81 ?), Muhammed Enes xx (Yasin Dülger dk. 46 xx), Özgür Can x (Emir Miray dk. 34 xx), Erkan x, Şiyar xx, Şerif x (Muhammet Raşit dk. 38 xx), Burak xx, Ferhat xx, Mustafa xx

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Serkan (dk. 51 ve 83) (Akhisarspor), Siyar (dk. 24), Yasin Dülger (dk. 72) (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Erkan Kaş (dk. 28) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Furkan, Kemal, İbrahim Semih, (Akhisarspor), Burak, Yasin, Devrim (Şanlıurfaspor) - MANİSA

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

Fatih Terim'e 5 maç ceza

Fatih Terim'e 5 maç ceza

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title