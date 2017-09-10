TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu.



2. Lig Beyaz Grup 2. Hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı zeminin bozuk olması nedeniyle maç Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynandı.



Stat: Mardin 21 Kasım Stadı



Hakemler: Celal Bayraklı, Hacı Mehmet Ekmekyermez xxx, Veli Ersin Bıçak xxx, Boran Turhan xxx



Şanlıurfaspor: Ömer xx, Mertcan xx, Oğuzhan xxx, Artun xx (Abdülkadir dk. 78 x), Hüseyin xxx, Mehmet xxx, Halil xxx, Okan xx (Tolgahan dk. 63 xx), Muhammed xxx (Feridun dk. 83 x), İzzet xxx, Bahadır xx



Teknik Direktör: Ali Tandoğan



Nazilli Belediyespor: Fatih xx, Turgay xx, Bora xx, Mehmet xx, Fatih xxx, Burhan xx (Abdülkadir dk. 71 xx), Tayfur xx, Mert xx, Nurettin xx, Hakan xx (İlker dk. 59 xx), Hüseyin xx



Teknik Direktör: Fatih Akyel



Goller: Muhammed (dk. 35), Artun (dk. 57) (Şanlıurfaspor)



Sarı Kartlar: İzzet (Şanlıurfaspor) Bora, Gökhan (Nazilli Belediyespor) - AYDIN