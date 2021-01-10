Fenerbahçe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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Fenerbahçe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:16
Fenerbahçe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Fenerbahçe Kulübü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyor; mesleğini büyük özveriyle yerine getiren tüm gazetecilere meslek hayatlarında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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