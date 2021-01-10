Fenerbahçe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
10.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:16
Fenerbahçe Kulübü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyor; mesleğini büyük özveriyle yerine getiren tüm gazetecilere meslek hayatlarında başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever