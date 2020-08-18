TFF 1., TFF 2. ve TFF 3. Lig'in başlangıç tarihileri belli oldu TFF 1. Lig 11 Eylül, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül tarihlerinde başlayacak.

TFF 1. Lig 11 Eylül, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül tarihlerinde başlayacak.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi. Buna göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak. Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de start alacağı duyurulmuştu. Tüm liglerin sezon planlamaları ise daha sonra açıklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA