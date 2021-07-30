TFF 1. Ligde 3 haftalık program belli oldu
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TFF 1. Ligde 3 haftalık program belli oldu

TFF 1. Ligde 3 haftalık program belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 sezonu TFF 1. Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

2021-2022 sezonu TFF 1. Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

TFF 1. Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı ile başlayacak. Program şöyle:

1. HAFTA

13 Ağustos Cuma

20.30 Gençlerbirliği - Eyüpspor

14 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor - Manisa FK

21.45 Denizlispor - Bandırmaspor

21.45 Balıkesirspor - Boluspor

15 Ağustos Pazar

19.15 Tuzlaspor - MKE Ankaragücü

19.15 Ankara Keçiörengücü - Altınordu

21.45 Memenenspor - BB Erzurumspor

21.45 Bursaspor - Adanaspor

16 Ağustos Pazartesi

20.30 Kocaelispor - Ümraniyespor

2. HAFTA

20 Ağustos Cuma

20.30 Samsunspor - Balıkesirspor

21 Ağustos Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

21.45 Altınordu - Tuzlaspor

21.45 Adanaspor - Gençlerbirliği

22 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor - Menemenspor

17.00 Ümraniyespor - İstanbulspor

19.15 MKE Ankaragücü - Kocaelispor

21.45 Manisa FK - Denizlispor

23 Ağustos Pazartesi

20.30 BB Erzurumspor - Bursaspor

3. HAFTA

27 Ağustos Cuma

20.30 Tuzlaspor - Boluspor

28 Ağustos Cumartesi

19.15 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor

19.15 Kocaelispor - Samsunspor

21.45 Memenespor - Ümraniyespor

21.45 Bursaspor - Eyüpspor

29 Ağustos Pazar

19.15 BB Erzurumspor - Bandırmaspor

19.15 Gençlerbirliği - Manisa FK

21.45 Denizlispor - MKE Ankaragücü

21.45 İstanbulspor - Altınordu - İSTANBUL

TFF 1. Ligde 3 haftalık program belli oldu
TFF 1. Ligde 3 haftalık program belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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