TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 İstanbulspor: 0
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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 İstanbulspor: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 İstanbulspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Serkan'ın ara pasında ceza sahasına giren Onur'un çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Alperen'den döndü. Pozisyonu takip eden Bammaou topu rakip savunmadan önce alarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

59. dakikada ceza sahasında Del Valle'nin rakip savunmadan sıyrılmak isterken kaptırdığı topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Bammaou'nun çektiği şut kaleci Alperen'de kaldı.

59. dakikada Abazaj'ın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cajic'in yerden vuruşunda kaleci Burak ayaklarıyla topu kornere çeldi.

76. dakikada Bammaou'nun sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Camara'nın ön direkte uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Kapluhan xx, Ferdi Karadoruk xx

Ümraniyespor: Burak xx, Alim xx, Glumac xx, Ercan xx, Oğuz xx (Muammer Denizhan dk. 83 ?), Serkan xx, Onur xx (Camara dk. 62 x), Mrsic xx (Kartal Kayra dk. 61 x), Del Valle xx (Kehinde dk. 76 x), Bammaou xx (Yunus Emre dk. 83 ?)

Yedekler: Orkun, Mustafa, Mustafa Karagöz, Yiğithan, Tahsin

Teknik Direktör: Recep Uçar

İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan xx, Emrecan xx, Atchom xx, Tuncer Duhan xx, Melih xx, Uygar Mert xx (Muammer Sarıkaya dk. 80 ?), Abazaj xx, Cajic xx (Muhammed Yıldırım dk. 88 ?), Ethemi xx (Emir Kaan dk. 71 x), İbrahim xx

Yedekler: Ljubic, Berkay, Rroca, Dıjlan, Egehan, Atakan, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Cem Bağcı

Goller: Bammaou (dk. 19), Camara (dk. 76) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Alim, Mrsic (Ümraniyespor), Melih (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 İstanbulspor: 0 - Haberler Spor
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