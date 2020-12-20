TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Caner'in ikinci yarıda attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Ümraniyespor atağında topla buluşan Ercan uzak mesafeden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

7. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Batuhan, müsait pozisyondaki Okan'ı gördü. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı gitti.

17. dakikada kazanılan serbest vuruşu sol kanattan Gökhan Süzen kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

28. dakikada ceza sahası içinde Eren Keleş'in elle oynaması sonrasında Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda topun başına geçen Gökhan Süzen, meşin yuvarlağı yandan auta attı.

59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Celil düzeltip vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top Ergin Keleş'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ahmet Eyüp topu kontrol etti.

63. dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda Uğurcan topa müdahalede bulunurken Gomis'e müdahalede bulundu. Bu pozisyonda Uğurcan direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

70. dakikada Camara'nın soldan yaptığı ortada arka direkte yükselen Sow kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

78. dakikada Aladdin'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Sow kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alaaddin ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Ercan müsait pozisyonda kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1-0

90+2. dakikada Alaaddin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Glumac kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90+5. dakikada hakeme itiraz eden Adanaspor Teknik Sorumlusu Hakan Hacıbektaşoğlu, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Utku Tunavelioğlu xx, Emrah Ünal xx

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xxx, Alaaddin xxx, Glumac xxx, Alim xx, Ercan Coşkun xxx, Serkan Göksu xx, Batuhan xx, Akabueze x (Yusuf Emre dk. 78 xx (Mustafa Murat dk. 89 ?), Okan Derici x (Camara dk. 62 xx), Gökhan Süzen x (Gomis dk. 62 xx), Mayi x (Sow dk. 61 xx)

Yedekler: Göktuğ, Yunus Emre, Muammer Denizhan, Emirhan, Hüseyin

Teknik Direktör: Recep Uçar

Adanaspor: Burak xx, Donkor xx, Hakan Çinemre xx, Evren xx, Celil xx, İsmail Erdoğan xx, Atalay xx (Tevfik dk. 68 x), Uğurcan xx, Eren xx (Ömer dk. 90 ?), Ergin Keleş x (Ozan dk. 90 ?), İsmail Raiyan xx (Roni dk. 76 x)

Yedekler: Karacic, Furkan, Cenk, Umut, Serhat

Teknik Direktör: Hakan Hacıbektaşoğlu

Gol: Ercan (dk. 83) (Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Uğurcan (dk. 63), Hakan Hacıbektaşoğlu (Teknik Sorumlu) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Eren Keleş, Evren Korkmaz, Hakan Çinemre (Adanaspor), Okan Derici, Mayi, Alim, Akabueze (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı