TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Tomane'nin şutunda direkten dönen topu Hasan Kılıç filelere yolladı. 1-0

25. dakikada Ali Ülgen'in ortasında Hasan'ın şutunu kaleci Eray zorlukla çeldi.

30. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Eze'nin şutunu Aykut 2 hamlede kontrol etti.

45+3. dakikada Yasin'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tomane'nin şutunu kaleci Eray kornere çeldi.

54. dakikada Hasan'ın kafayla arkaya aşırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada Mehmet Akyüz'ün ortasında Tomane'nin kafa şutu filelerle buluştu. 2-0

87. dakikada Boli'nin hatasında topu önünde bulan Eze'nin şutunu kaleci Aykut son anda kornere çeldi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Hasan Tetik xx Ogün Kamacı xx

Samsunspor: Aykut Özer xx, Ali Ülgen xx, Kevin Boli xx, Recep Burak Yılmaz xx, Soner Gönül xx, Osman Çelik xx, Hasan Kılıç xxx, Moryke Fofana x (Mehmet Akyüz dk. 56 xx), Gökhan Karadeniz x (Melih Okutan dk. 36 x), Yasin Öztekin xx (Berk dk. 80 x), Tomane xxx (Çinari dk. 80 x)

Yedekler: Nurullah, Alaaddin, Melih Altıkulaç, Yunus Emre, Semih, Polat

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan x, Ogün Bayrak x, Mehmet Dingil x, Fatih Solmaz x, Talha Yünkuş x, Jodinel Pululu x (Ömer dk. 58 x), Sadio Diallo x (Ackah dk. 46 x), Uğur Utlu x (Ali Yavuz Kol dk. 46 x), İbrahim Olawoyin x (Mirza dk. 73 x), Emeka Eze xx Vusal İsgandarli x (Hamza dk. 73 x)

Yedekler: Boran, Haşim, Ercan, Erdem,

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Yasin (dk. 22), Tomane (dk. 67) (Samsunspor),

Sarı Kartlar: Yasin, Osman (Samsunspor), Uğur, Fatih (Ankara Keçiörengücü) - SAMSUN

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Derya Baykal Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Alper Yılmaz Nihat Özdemir Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 22:47:35. #1.17#