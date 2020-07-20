TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabının yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
20.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:04
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabının yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
22 Temmuz Çarşamba:
21.00 Bursaspor-Adana Demirspor: Mete Kalkavan
21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Ali Palabıyık
Kaynak: AA