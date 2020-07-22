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TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Bursaspor: 0 Adana Demirspor: 0

TFF 1. Lig Play-off Yarı Final ilk maçında Bursaspor, Adana Demirspor'la evinde 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Bursaspor: 0 Adana Demirspor: 0
22.07.2020 23:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:32

TFF 1. Lig Play-off Yarı Final ilk maçında Bursaspor, Adana Demirspor'la evinde 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada tolpa ceza sahasına giren Mehmet Akyüz'ün çaprazdan vuruşunu kaleci Çağlar Şahin Akbaba ayaklarıyla kurtardı.

7. dakikada Burak Kapacak'ın ortasında topla buluşan Traore'nin dönerek vuruşunda kaleci Kurtuluş kaleye giden topu zorlukla önledi.

16. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Özer Hurmacı'nın şutu kaleci Kurtuluş'ta kaldı.

20. dakikada Burak Altıparkmak'ın uzaktan şutu herkesin bakışları arasında az farkla auta gitti.

47. dakikada Serdar Özkan'ın kullandığı korner defanstan arka direğe yönlenen topu, Mamadou Diarra kale direğinin üzerinden auta gönderdi.

78. dakikada ceza sahası dışından Traore'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

80. dakikada Mamadou Diarra'nın indirdiği topa boş pozisyonda vuran Kubilay Kanatsızkuş'un şutunu kaleci ayakları ile önledi. Dönen topu dizi ile tamamlayan Anıl Karaer'in topu direğin üzerinden auta gitti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Kerem Can Akyüz xx, Mamadou Diarra xx, Anıl Karaer xx, Abdullahi Shehu xx, Burak Altıparmak xx, Tayfur Bingöl xx, Abdou Razack Traore xx (Sedat Dursun dk. 81 ?), Özer Hurmacı xx (Recep Aydın dk. 66 xx), Burak Kapacak xx (Serdar Özkan dk. 45 xx), Yevgen Seleznov xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 72 xx)

Yedekler: Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Selçuk Şahin, Ali Akman, Ramazan Keskin

Teknik Direktör: İrfan Buz

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Mehmet Uslu xx, Joher Khadım Rassoul xx, Milan Mitrovic xx, Tarık Çamdal xx, Berk Yıldız xx (Adil Demirbağ dk. 90+4 ?), Hasan Kılıç xx, Tevfit Altındağ xx (Hamidou Traore dk. 84 ?), Erkan Zengin xx (Aias Aosman dk. 90+2 ?), Mehmet Akyüz xx (Sinan Kurt dk. 45 xx), Pa Amat Dibba xx (Jakub Kosecki dk. 84 ?)

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Volkan Şen

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Sarı kartlar: Mehmet Uslu, Aias Aosman (Adana Demirspor) - BURSA

Kaynak: İHA

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