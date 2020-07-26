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TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Adana Demirspor: 4 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Adana Demirspor evinde Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Adana Demirspor: 4 Bursaspor: 1
26.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:13

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Adana Demirspor evinde Bursaspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte mavi-lacivertli ekip finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan Erkan Zengin'in ortasında ceza sahasında Pa Dibba'nın vuruşunda top kaleci Çağlar kaldı.

54. dakikada Bursaspor'un ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde top Diarra'nın eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'VAR'a giderek penaltı kararı verdi.

57. dakikada beyaz noktanın başına gelen Erkan Zengin, topu filelere yolladı. 1-0

78. dakikada kontratağa çıkan Adana Demirspor'da orta sahadan topla birlikte ceza sahasına giren Rassoul düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

89. dakikada Bursaspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Berk Yıldız aşırtma bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kaleci Çağlar'ın üzerinden filelerle buluşturdu. 3-0

90+7. dakikada Adana Demirspor'da Erkan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Akyüz, topu kaleci Çağlar'ın yanından ağlara yolladı. 4-0

90+12. dakikada Bursaspor'un kazandığı penaltı atışında Serdar'ın vuruşu filelere gitti. 4-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdin Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Adana Demirspor: Kurtuluş xxx, Mitrovic xxx, Mehmet xxx, Tarık xx (Adil dk. 73 x), Rassoul xxx, Tevfik xx, Sinan xxx (Traore dk. 88 ?), Hasan xxx, Erkan xxx, Volkan xx (Berk dk. 76 xx), Pa Dibba xx (Mehmet Akyüz dk. 76 xx)

Yedekler: Vedat, Tayyip, Aosman, Kone

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Bursaspor: Çağlar xx, Burak Kapacak x, Tayfur x, Diarra xx, Anıl x, Kerem x (Recep dk. 80 ?), Shehu x, Burak Altıparmak x (Seleznyov dk. 80 ?, Ali dk. 90+10 ?), Traore xx, Serdar x, Kubilay x

Yedekler: Emrullah, Sedat, Cüneyt, Onur, Selçuk, Ramazan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Erkan (dk. 57 pen.), Rassoul (dk. 78), Berk (dk. 89), Mehmet Akyüz (90+7) (Adana Demirspor), Serdar (dk. 90+12 pen.) (Bursaspor)

Sarı kart: Diarra (Bursaspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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