TFF 1. Lig play-off'ta "İzmir" finali
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TFF 1. Lig play-off'ta "İzmir" finali

TFF 1. Lig play-off'ta 'İzmir' finali
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini mağlup eden İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini mağlup eden İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Play-off yarı finali ilk maçında İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında rakibiyle son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı.

Bu skorla finalde diğer İzmir ekibi Altay'ın rakibi olan Altınordu, ilk kez yer aldığı play-off'ta finale çıkma başarısı gösterdi.

2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak kalan Altay ile 1969-1970'den beri Süper Lig'de yer almayan Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü ligde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselen 3. takım olmak için karşılaşacak.

İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
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