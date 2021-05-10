TFF 1. Lig play-off maçlarının programı belli oldu
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TFF 1. Lig play-off maçlarının programı belli oldu

TFF 1. Lig play-off maçlarının programı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu.

TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. İlk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta oyanacak.

TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının programı açıklandı. Play-off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:

16 Mayıs Pazar

20.00 Altay - İstanbulspor

17 Mayıs Pazartesi

20.00 Altınordu - Samsunspor

21 Mayıs Cuma

18.00 İstanbulspor - Altay

21.00 Samsunspor - Altınrodu

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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