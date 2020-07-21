TFF 1. Lig play-off maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
TFF 1. Lig'de play-off maçlarının hakemleri açıklandı.
21.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:12
TFF 1. Lig'de play-off maçlarının hakemleri açıklandı.
Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off maçlarının hakemleri belli oldu. Adana Demirspor - Bursaspor ve Akhisarspor - Fatih Karagümrük maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
1. Maçlar
21.00 22 Temmuz Çarşamba: Bursaspor-Adana Demirspor (Mete Kalkavan)
21.00 22 Temmuz Çarşamba: Karagümrük-Akhisarspor (Ali Palabıyık)
2. Maçlar
21.00 26 Temmuz Pazar: Adana Demirspor-Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
21.00 26 Temmuz Pazar: Akhisarspor - Karagümrük (Hüseyin Göçek) - İSTANBUL
Kaynak: İHA