TFF 1. Lig Play-Off finalinde İzmir derbisi heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig Play-Off finalinde İzmir derbisi heyecanı

TFF 1. Lig Play-Off finalinde İzmir derbisi heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de Play-Off yarı finalinde rakiplerini eleyen Altay ve Altınordu final oynamaya hak kazandı.

TFF 1. Lig'de Play-Off yarı finalinde rakiplerini eleyen Altay ve Altınordu final oynamaya hak kazandı. Final mücadelesi İzmir derbisine sahne olacak.

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde Altay, İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0'lık galibiyetlerle eleyerek adını finale yazdırmıştı. Altay'ın ardından Altınordu'da finale yükselen ikinci takım oldu. Altınordu, ilk maçta sahasında 1-0 mağlup ettiği Samsunspor'la rövanş maçında 2-2 berabere kalarak finale yükselen taraf oldu. Bu sonuçlarla iki İzmir takımı finalde eşleşmiş oldu. Final mücadelesinin 26 Mayıs Çarşamba günü yapılması beklenirken, finalin oynanacağı stadyum henüz belirlenmedi.

Altay 18 yıl, Altınordu 51 yıldır Süper Lig hasreti çekiyor

Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan Altay, bu sezondan sonra 18 yıl boyunca Süper Lig'e uzak kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu süreç içerisinde bir dönem 3. Lig'e kadar düşmüştü.

Altınordu ise 1969-1970 sezonunda Süper Lig'de oynamıştı. Kırmızı-lacivertliler final mücadelesinde galip gelmesi halinde 51 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmiş olacak.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

TFF 1. Lig Play-Off finalinde İzmir derbisi heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF 1. Lig play-off'ta 'İzmir' finali
TFF 1. Lig play-off'ta "İzmir" finali
Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır
Magazin Alişan Müge Anlı Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TFF 1. Lig Play-Off finalinde İzmir derbisi heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 23:44:46. #1.11#

title