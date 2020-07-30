TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle...
TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
30.07.2020 23:56 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:49
TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA