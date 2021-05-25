TFF 1. Lig Plaf-off Finali'ni Cüneyt Çakır yönetecek

TFF 1. Lig Play-off Finali'nde oynanacak olan Altay - Altınordu maçını hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

TFF 1. Lig Play-off Finali'nde oynanacak olan Altay - Altınordu maçını hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

TFF 1. Lig Play-off Final maçında Altay ile Altınordu yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hakemleri de belli oldu. 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Hüseyin Göçek görev alacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı