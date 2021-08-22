TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Ahmet'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sertaç'ın ceza sahası içerisi sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Stackhowiak son anda topu kornere çeldi.

22. dakikada Sertaç'ın ceza sahası yayının yaklaşık 1 metre gerisinden ortaladığı topa, ceza sahası içi sol çaprazda Ahmet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın kucağında kaldı.

38. dakikada Manisa FK'nın atağında Sousa'nın ceza sahasının dışından sert şutunda, kaleci Stackhowiak topu güçlükle kornere tokatladı.

40. dakikada Okan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Manisa FK'dan Erhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.

45+2. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içi sol son çizgiden Mehmet Yılmaz'ın ortaladığı topa altıpasın hemen önünde Anıl'ın röveşatasında, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.

68. dakikada Muhammed Eren'in pasıyla topla buluşan Tusha'nın rakip ceza yayının içinden sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarıya çıktı.

77. dakikada Manisa FK'nın atağında Muhammet Özkal'ın ceza sahası içerisinde rakibi Orgill'e yaptığı müdahale sonrası hakem Yiğit Arslan penaltı kararı verdi.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Nizamettin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

84. dakikada Nizamettin'in havadan pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Stackhowiak son anda ayaklarıyla topa müdahale ederek, tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Nizamettin'in pasıyla topa sahip olan Orgill'in rakip ceza yayının hemen önünden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Stackhowiak uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Murat Temel xx, Emir Eray Eyisoy xx

Manisa FK: Muhammed Birkan xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet xx (Tabekou dk. 65 xx), Sadi xx, Erhan xx, Nizamettin xxx, Andre Sousa xx (Hakan dk.73 xx), Kouter xx, Anıl xx (Tormin dk. 66 xx), Sertaç xx(Kubilay dk. 83 ?), Orgill xx

Yedekler: Samet, Kemal, Muhammet Taha, Mustafa

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Denizlispor: Stackhowiak xx, Emre xx, Muhammet Özkal x, Kadir xx, Gökhan xx, Muhammed Eren x (Görkem dk. 90+3 ?), Muhammed Gönülaçar x, Furkan x, Okan xx (Murathan dk. 58 xx), Mehmet Ali x(Alihan dk. 71 x), Tusha x

Yedekler: Abdülkadir, Asım, Ferhat, Mert, Burak, Emirhan

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Gol: Nizamettin (dk. 78 pen.) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Kouter, Muhammed Birkan (Manisa FK), Furkan, Muhammet Eren (Denizlispor) - MANİSA

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Fahriye Evcen Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Mesut Özil Lionel Messi Mustafa Denizli Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Denizlispor: 0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 00:03:45. #1.14#

title