TFF 1. Lig maçları şifresiz yayınlanıyor mu? Süper Lig özetleri yayınlanacak mı?
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TFF 1. Lig maçları şifresiz yayınlanıyor mu? Süper Lig özetleri yayınlanacak mı?

Liglerin başlaması sonrası sporseverler futbol maçı yayınları hakkında bazı konuları merak etti. En çok da TFF 1. Lig maçları şifresiz yayınlanıyor ve Süper Lig özetleri yayınlanacak mı araştırıldı.

TFF 1. Lig maçları şifresiz yayınlanıyor mu? Süper Lig özetleri yayınlanacak mı?
11.09.2020 21:51 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:55

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig yayınları ve Süper Lig özetlerini yayını gündem olmuştu. Peki 2020-21 sezonu TFF 1. Lig maçları şifresiz yayınlanıyor mu? Süper Lig özetleri yayınlanacak mı? İşte, detaylar…

TFF 1. LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR MU?

TFF 1. Lig maçlarını canlı yayınlayacak olan TRT'den futbolseverlere iki müjde daha geldi.

Oldukça heyecanlı geçmesi beklenen Süper Lig maçlarının özet görüntüleri bu sezon da TRT'den yayınlanacak.

Ayrıca tüm Süper Lig maçlarının canlı radyo anlatımı da TRT'de olacak.

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