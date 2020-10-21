TFF 1. Lig 7. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig 6. hafta puan durumu

TFF 1. Lig 7. hafta hakemleri de belli oldu. Lig'de henüz 6. hafta maçları tamamlanmadı ancak TFF 1. Lig puan durumu araştırılıyor. 7. hafta, Ümraniyespor - Altınordu karşılaşmasıyla başlayacak. İşte, 2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçları ve hakemleri...