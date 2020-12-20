TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Bursaspor: 3
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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Bursaspor: 3

20.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:09
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Bursaspor: 3

TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında İstanbulspor evinde Bursaspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında İstanbulspor evinde Bursaspor'u ağırladı. Müsabaka 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Uygar'ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Rroca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rroca'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

48. dakikada Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Abazaj'ın yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Ataberk kornere çeldi.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Onur'un plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

72. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topla buluşan Ali Akman'ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-1

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan'ın sert şutunda top ağlara gitti. 3-2

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onur'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-3

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Gökhan Barcın xx, Anıl Usta xx

İstanbulspor: Alperen xx, Melih xx, Wellington xx, Etoga xx, Ali Yaşar xx, Onur xx, Rroca xxx, Levent xx, İbrahim xx (Emir dk. 89 ?), Uygar xx (Egehan dk. 65 xx), Abazaj xx (Ali Dere dk. 60 xx)

Yedekler: Halil, Emrecan, Duhan, Muhammed Enes, Cihat, Berkay, Tayyip

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Bursaspor: Ataberk xx, İsmail xx, Cüneyt xx, Furkan xx (Aykut dk. 49 xx), Onur xxx, Emirhan xxx, Burak Altıparmak xx, Batuhan xx (Ozan dk. 69 xx), Burak Kapacak xx, Kerem Şen xx (Çağatay dk. 46 xx), Ali Akman xxx

Yedekler: Canberk, Ertuğrul, Kerem Kök, Recep, Tuğbey, Eren, İsmail

Teknik Direktör: Fazlı Tan

Goller: Rroca (dk. 5, 12), Onur (dk. 70) (İstanbulspor) Ali Akman (dk. 72), Emirhan (dk. 76), Onur (dk. 90+4) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Ali Akman, Ozan, Aykut (Bursaspor), Alperen, Levent (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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