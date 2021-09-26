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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Balıkesirspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Balıkesirspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Suat Güz xx

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, İbrahim Yılmaz xxx, Oğuzhan Berber xx, Emrecan Uzunhan xx, Atchom xx, Ferhat Yazgan xx (Muammer Sarıkaya dk. 74 x), Erdem Seçgin xx (Eslem Öztürk dk. 83 ?), Mertan Caner Öztürk xx (Rroca dk. 74 x), Melih Kabasakal xxx, Ali Yaşar xx, Kağan Miray Bağış xx (Berkay Görmez dk. 88 ?)

Yedekler: Marin Ljubic, Atakan Gündüz, Tunahan Şamdanlı, Yusuf Özer, Emir Kaan Gültekin, Ologo

Teknik Direktör: Cem Bağcı

Balıkesirspor: Vukovic x, Hüseyin Karabey x (Birol Parlak dk. 60 x), Doğa İşeri xx, Kore x, Kethevoama x (Muhammed Ali Doğan dk. 46 x), Batuhan İşçiler x, İbrahim Halil Çolak x (Bezjak dk. 7 x), Abdulkadir Özgen x (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 59 x), Sedat Dursun x, Bilalli x (Andaç Güleryüz dk. 82 ?), Cumali Bişi x

Yedekler: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Alperen Erdinç, Anıl Taşdemir, Otoo

Teknik Direktör: Umut Baysal

Gol: İbrahim Yılmaz (dk. 72) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Kore, Bilalli (Balıkesirspor) - İSTANBUL

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Haber: TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Balıkesirspor: 0 - Haberler Spor
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