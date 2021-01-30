TFF 1. Lig'in "yerli" ekipleri Bursaspor ile Altınordu yarın karşı karşıya gelecek
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TFF 1. Lig'in "yerli" ekipleri Bursaspor ile Altınordu yarın karşı karşıya gelecek

30.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:19
TFF 1. Lig'in

TFF 1. Lig'de kadrolarında yabancı oyuncu bulundurmayan Bursaspor ile Altınordu, 19. hafta mücadelesinde yarın Bursa'da karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de kadrolarında yabancı oyuncu bulundurmayan Bursaspor ile Altınordu, 19. hafta mücadelesinde yarın Bursa'da karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadında saat 19.00'da başlayacak Bursaspor-Altınordu maçında hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

Ligde çıktığı son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, ligde 30 puanlı Bursapor'un gerisinde 9. sırada yer alıyor.

Yiğithan Güveli, Metehan Mimaroğlu ile Emirhan Emir'in sakatlıklarının bulunduğu İzmir temsilcisinde cezalı Yusuf Yalçın Arslan forma giyemeyecek.

Altınordu gibi bu sezon kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan Bursaspor, son 6 karşılaşmada hiç mağlup olmadı. Bu süreçte 3'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyeti bulunan yeşil-beyazlı ekip, 1 müsabakada da berabere kaldı.

Bursaspor'da Furkan Emre Ünver ile Emirhan Aydoğan'ın kart cezaları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabaka Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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