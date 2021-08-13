TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa, ilk maçında yarın İstanbulspor'a konuk olacak
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TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa, ilk maçında yarın İstanbulspor'a konuk olacak

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa, ilk maçında yarın İstanbulspor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa, 2021-2022 sezonu ilk maçında yarın deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa, 2021-2022 sezonu ilk maçında yarın deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Manisa, bu sezon ilk kez yer alacağı TFF 1. Lig'de yarın saat 19.45'te İstanbulspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Geçen sezon göreve geldiği Manisa'yı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta, Ankara Keçiörengücü'nden sonra TFF 1. Lig'de ikinci kez görev alacak.

Manisa temsilcisi transfer döneminde şimdiye kadar Selim Ilgaz, Kubilay Aktaş, Bedirhan Altunbaş, Birkan Tetik, Anıl Koç, Efe Taylan Altunkara, Özgür Çek, Sadi Karaduman, Veli Çetin, Jamaikalı Dever Orgill, Fransız Guevin Tormin, Sloven futbolcular Leon Sever ile Nino Kouter ve Portekizli Andre Sousa'yı kadrosuna dahil etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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