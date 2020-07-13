TFF 1. Lig'in "Süper" teknik direktörü Mehmet Altıparmak Erzurumspor ve Gaziantep FK'nın ardından bu sezon da Hatayspor'u Süper Lig'e taşıdıMehmet Altıparmak "Amacım milli takımı çalıştırmak"İstanbul - Son 3 sezondur üst üste TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak tarih yazmaya devam ediyor.

Erzurumspor ve Gaziantep FK'nın ardından bu sezon da Hatayspor'u Süper Lig'e taşıdı

Mehmet Altıparmak "Amacım milli takımı çalıştırmak"

İstanbul - Son 3 sezondur üst üste TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak tarih yazmaya devam ediyor.

Son olarak Hatayspor'u şampiyon yapan ve 53 yıl sonra Süper Lig'e yükselten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, 2017-2018 sezonunda Erzurumspor, 2018-2019 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e çıkarmıştı.

CNN TÜRK Spikeri Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Altıparmak hedefini şöyle anlattı: "AMACIM MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRMAK"Kişisel hedeflerim var. Türkiye'de üçte üç yapan ilk hocayım ve dünyada da böyle bir şey yok. Rekor kırmışım, rekorlara geçmişim. Amacım Türk futboluna hizmet etmek. Ama en büyük amacım Türk milli takımını çalıştırmak ve yurt dışına gidip Türk hoca olarak ülkemi temsil etmek. "BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON TAMAMLAR"Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Mehmet Altıparmak, "Son pandemi öncesi ve sonrasında takımlarda çok farklılıklar oldu. Pandemi öncesi çok iyi form yakalayan takımlar bazen pandemi sürecinden sonra gerilediler. Herkes aynı performansı gösteremedi. Trabzonspor çok önemli avantajı vardı. Bu avantajı özellikle iki sahada oynadığı Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında kaybetti. Açıkça Başakşehir takımı bayrağı aldı. Bu saatten sonra Başakşehir takımı bu işi bırakmaz ve bana göre başakşehir bu sezonu şampiyon olarak tamamlar" şeklinde konuştu."ASGARİ ÜCRET VER MESSİ ÇIKAR, YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Yabancı kısıtlamasına karşı olduğunu da ifade eden tecrübeli teknik adam; "Ben ne iş olursa olsun kısıtlamalara karşıyım. İş yaparken birşeyi kısıtlamak yanlış. Herkes diyor alt yapı oyuncu değişimi, değişmez bizde oyuncu. Her takımın alt yapısının nasıl olduğuna bakmak lazım. Asgari ücret ver oradan Messi çıkar yok öyle bir şey" dedi.

Kaynak: DHA