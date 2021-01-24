TFF 1. Lig'in İzmirli temsilcileri Altınordu ile Menemenspor yarın karşılaşacak
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TFF 1. Lig'in İzmirli temsilcileri Altınordu ile Menemenspor yarın karşılaşacak

24.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:09
TFF 1. Lig'in İzmirli temsilcileri Altınordu ile Menemenspor yarın karşılaşacak

TFF 1. Lig'de İzmir'i temsil eden Altınordu ile Menemenspor yarın birbirlerine rakip olacak.

TFF 1. Lig'de İzmir'i temsil eden Altınordu ile Menemenspor yarın birbirlerine rakip olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Menemenspor karşılaşmasında hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

Ligin ilk yarısında liderliğe kadar yükselmesine rağmen son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, 28 puanla 9. sırada bulunuyor.

Muhammed Mert, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Akgün, Birhan Vatansever, Alper Tursun ve Ertuğrul Çetin'le yollarını ayıran Altınordu, Recep Aydın'ı transfer etti. Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Sami Satılmış ile sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli ve Metehan Mimaroğlu mücadele edemeyecek.

Ligde son 7 maçında galip gelemeyen Menemenspor, ikinci yarıya 16 puan ve averajla 14. sırada girdi.

İlk yarıda kadroda yer alan Kubilay Türk Yılmaz, Mohammed Kamara, Murat Erdemir, Oğuz Han Aynaoğlu ve Sikiru Olatunbosun'un takımdan ayrıldığı Menemenspor, Adana Demirspor'dan Alaattin Hamza Ok, Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen, Çaykur Rizespor'dan Emir Han Topçu'yu kiralarken, Niğde Anadolu FK'den Berkay Samancı'yı transfer etti.

Kart cezalısı Anane Tidjani'nin forma giyemeyeceği Menemenspor'da Furkan Bayır, Berkay Samancı, Berkan İbrahim Çakır ve Ömer Şahbaş'ın sakatlıkları bulunuyor.

TFF 1. Lig'de rakibiyle 3 kez karşılaşan Altınordu, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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