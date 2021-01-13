TFF 1. Lig'in en genci Menemenspor
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TFF 1. Lig'in en genci Menemenspor

13.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:13
TFF 1. Lig'in en genci Menemenspor

İlk devre heyecanının tamamlandığı TFF 1. Lig'de Menemenspor, 22,4 yaş ortalamasıyla mücadele ederek en genç ekip oldu.

İlk devre heyecanının tamamlandığı TFF 1. Lig'de Menemenspor, 22,4 yaş ortalamasıyla mücadele ederek en genç ekip oldu.

TFF 1. Lig'de ikinci sezonunu geçiren Menemenspor, ilk devrenin en genç ekibi unvanını aldı. İlk devrede 22,4 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan Menemenspor'u, 22,6 ortalamayla Ankaraspor ve 23,4 ortalamayla da Eskişehirspor takip etti.

Altay'ın 30,7 ortalamayla en yaşlı ekip konumunda bulunduğu ligde, Royal Hastanesi Bandırmaspor 29,8, Tuzlaspor ise 29,5 yaş ortalamalarıyla oynadı.

Sezonun 5. haftasındaki Altay-Adana Demirspor maçı, 31,4'le yaş ortalaması en yüksek, ilk haftadaki Ankaraspor-Eskişehirspor karşılaşması ise 21,5'le yaş ortalaması en düşük karşılaşma olarak ön plana çıktı.

Ligin en genç oyuncusu 21 Ocak 2005 doğumlu Giresunspor'dan Arda Kılıç, en yaşlı futbolcusu ise 21 Haziran 1981 doğumlu Altaylı İbrahim Öztürk olarak kayıtlara geçti.

8 futbolcu formayı çıkarmadı

İlk devre 499 farklı ismin forma giydiği ligde, 4 futbolcu iki takımda birden mücadele etti.

Aias Osman Adana Demirspor ve Tuzlaspor'da, Aldin Cajic İstanbulspor ve Tuzlaspor'da, Ergin Keleş Altay ve Adanaspor'da, Oğuz Han Aynaoğlu Menemenspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor'da forma giydi.

Ligde 8 futbolcu, 17 müsabakada da 90'ar dakika sahada kaldı.

Ankaraspor'da Ali Ülgen, Adana Demirspor'da Emilijus Zubas, Altınordu'da Erhan Erentürk ile Sinan Osmanoğlu, Ankara Keçiörengücü'nde Soner Gönül, İstanbulspor'da Onur Ergün, Menemenspor'da Gentian Selmani ve Yılport Samsunspor'da Nurullah Aslan toplam 1530 dakika mücadele etti.

Yaş tablosu

TFF 1. Lig'in ilk devresinde takımların sahaya sürdükleri kadrolara göre yaş ortalaması şöyle:

TakımlarYaş
Menemenspor22,4
Ankaraspor22,6
Eskişehirspor23,4
Bursaspor23,8
Altınordu24,3
Adanaspor25,4
İstanbulspor25,9
Beypiliç Boluspor26,6
Ankara Keçiörengücü26,7
Akhisarspor26,9
Giresunspor27,1
Aydeniz Et Balıkesirspor27,2
Bereket Sigorta Ümraniyespor27,5
Yılport Samsunspor28,7
Adana Demirspor29,2
Tuzlaspor29,5
Royal Hastanesi Bandırmaspor29,8
Altay30,7

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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