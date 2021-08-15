TFF 1. Lig'in en değerli takımı Bursaspor
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TFF 1. Lig'in en değerli takımı Bursaspor

TFF 1. Lig'in en değerli takımı Bursaspor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, 14 milyon 600 bin Euro ile TFF 1. Lig'in piyasa değeri en yüksek takımı oldu.

Bursaspor, 14 milyon 600 bin Euro ile TFF 1. Lig'in piyasa değeri en yüksek takımı oldu. Yeşil-beyazlıların en değerli oyuncusu ise 1 milyon 800 bin Euro'luk bonservis bedeliyle Tim Matavz oldu.

Transfer tahtasını açamadığı dönemde TFF 1. Lig'in en zayıf ekipleri arasında gösterilen Bursaspor, bu sezon piyasa değeri en yüksek takımı haline geldi. Yaptığı transferlerle dikkat çeken yeşil-beyazlı kulüp, transfermarkt'ın verilerine göre 14 milyon 600 bin Euro'luk piyasa değeri ile rakiplerinin tümünü geride bıraktı.

En değerlisi Tim Matavz

Bursaspor'u, Samsunspor (12.2 milyon Euro), Manisa FK (9.5 milyon Euro) ve İstanbulspor (8.6 milyon Euro) takip etti. Yeşil-beyazlı takımın en değerli ismi ise yeni transferi Tim Matavz oldu. Sloven oyuncunun piyasa değeri 1 milyon 800 bin Euro olarak belirlendi. Golcü oyuncuyu takım içinde Massimo Bruno (1.5 milyon Euro), Emirhan Aydoğan (875 bin Euro) ve Batuhan Kör (850 bin Euro) takip etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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