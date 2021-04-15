TFF 1. Lig'in en çok berabere kalan takımı Menemenspor, 13. kez 1 puanla yetindi
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TFF 1. Lig'in en çok berabere kalan takımı Menemenspor, 13. kez 1 puanla yetindi

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'in en çok berabere kalan takımı Menemenspor, 13. kez 1 puanla yetindi

TFF 1. Lig'de en çok berabere kalan takım konumunda bulunan Menemenspor, Yılport Samsunspor'la dün 2-2 berabere kalarak bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

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TFF 1. Lig'de en çok berabere kalan takım konumunda bulunan Menemenspor, Yılport Samsunspor'la dün 2-2 berabere kalarak bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yılport Samsunspor beraberliğiyle puanını 31'e çıkaran Menemenspor, son 4 haftaya düşme hattındaki Akhisarspor'un 6 puan önünde 15. sırada girdi.

Galip gelemediği son 7 karşılaşmada 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi, toplam 13 beraberlikle ligde en fazla beraberlik alan takım konumunda bulunuyor. Menemenspor'u, 10 beraberlikle dün konuk ettiği Yılport Samsunspor izliyor.

Menemenspor, 18 Nisan Pazar günü İstanbulspor'a konuk olduktan sonra Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor maçlarıyla ligi tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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