TFF 1. Lig'in en çok berabere kalan takımı Menemenspor, 13. kez 1 puanla yetindi

TFF 1. Lig'de en çok berabere kalan takım konumunda bulunan Menemenspor, Yılport Samsunspor'la dün 2-2 berabere kalarak bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.