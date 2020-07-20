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TFF 1. Lig'in en centilmeni Altınordu

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonununda 306 müsabakada 1549 sarı ve 93 kırmızı kart gösterildi.

TFF 1. Lig'in en centilmeni Altınordu
20.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:23

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonununda 306 müsabakada 1549 sarı ve 93 kırmızı kart gösterildi.?

Ligde hafta başına 2,7 kırmızı ve 45,6 sarı kart ortalaması oluştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen ara öncesi hafta başına 47,5 olan sarı kart kullanım ortalaması, aradan sonraki 6 haftada 36,3'e geriledi.

Hakemler, 12. haftadaki Adanaspor-Giresunspor maçında 12, 6. haftadaki Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Giresunspor ve 18. haftadaki Bursaspor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarında 11 sarı kart gösterdi.

18. haftadaki İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında her iki takım futbolcuları kartla cezalandırılmadı. Ayrıca 14 maçta hakemler sarı kartlarına birer kez başvurdu.

Ligde 11 müsabakada hakemler kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.

En fazla sarı kartı Osmanlıspor gördü

Osmanlıspor, 98 kezle ligde en fazla sarı kart gören ekip oldu. Osmanlıspor'u 97 sarı kartla Ekol Göz Menemenspor izledi. Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 66 kez uyarı verdiği Altınordu oldu.

Futbolcuları kırmızı kart görmeyen Altınordu, ligi en centilmen ekip olarak tamamladı.

Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit, 14 kez ile en fazla sarı kart gören isim olurken, bu oyuncuyu 12'şer kezle Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Serdar Güncü, Osmanlıspor'dan Atakan Rıdvan Çankaya ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan İbrahim Akdağ takip etti.

Kırmızı kartlar?

Toplam 93 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Altınordulu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı. Adanasporlu futbolcular 12, Bursaspor ve Giresunsporlu futbolcular ise sekizer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hatayspor'dan Kubilay Sönmez, İstanbulspor'dan Ali Aytemur, Osmanlıspor'dan Beykan Şimşek, Giresunspor'dan Guy Landel, İstanbulspor'dan Wellington ikişer kez kırmızı kart gördü.

Takımlara göre kartlar

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu kart raporu şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adana Demirspor875
Adanaspor9612
Akhisarspor845
Altay875
Altınordu660
B.B. Erzurumspor844
Boluspor846
Bursaspor908
Cesar Grup Ümraniyespor907
Ekol Göz Menemenspor972
Ekol Hastanesi Balıkesirspor955
Eskişehirspor783
Fatih Karagümrük965
Giresunspor948
Hatayspor832
İstanbulspor677
Keçiörengücü733
Osmanlıspor986

Kaynak: AA

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