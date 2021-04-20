TFF 1. Lig'in en az yenilen takımı Samsunspor
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TFF 1. Lig'in en az yenilen takımı Samsunspor

TFF 1. Lig'in en az yenilen takımı Samsunspor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – 31 haftası geride kalan TFF 1. Lig'in en az mağlup olan takımı, 4 mağlubiyet ile Samsunspor oldu.

SAMSUN (İHA) – 31 haftası geride kalan TFF 1. Lig'in en az mağlup olan takımı, 4 mağlubiyet ile Samsunspor oldu. Samsunspor Süper Lig için kalan 3 haftada rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

TFF 1. Lig'in 31. haftası Pazartesi günü oynanan maçlarının ardından sona erdi. Bitime 3 hafta kala Giresunspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Altay, İstanbulspor ve Altınordu'nun matematiksel olarak şampiyonluk şansı sürüyor. 1 ve 2. sıradaki takımların direkt Süper Lig'e çıkacağı, 3, 4, 5 ve 6'ncı sıradaki takımların play-off oynayacağı ligde ayrıca Tuzlaspor, Ümraniyespor ve Ankara Keçiörengücü'nün de matematiksel olarak play-off umudu sürüyor.

Ligde bu zamana kadar en az mağlup olan takım Samsunspor olarak dikkat çekti. Samsunspor 31 haftada sadece 4 kez kaybederken, Giresunspor ve Adana Demirspor ise 6'şar maç kaybettiler. Samsunspor, şampiyonluğun diğer adaylarından 2 maç daha az kaybetmesine rağmen 63 puanlı Giresunspor'un 2 puan arkasında Adana Demirspor ile ise puanları eşit. Giresunspor şimdiye kadar oynadığı maçlarda 19 galibiyet alırken, Adana Demirspor 18, Samsunspor ise 17 galibiyet aldı. 3 takım arasında sıralamayı oluşturan en net istatistik ise beraberlik sayıları olarak dikkat çekti. 10 beraberliği bulunan Samsunspor, Giresunspor'dan 4, Adana Demirspor'dan ise 3 maç daha fazla beraberlik aldı.

Samsunspor son 3 haftada direkt olarak Süper Lig'e çıkmak için Adana Demirspor'un puan kaybetmesini ya da Giresunspor'un yenilmesini bekleyecek. Rakiplerine karşı 2 maçta da üstünlük sağlayamayan kırmızı-beyazlılar, puanların eşit olması durumunda hem Adana Demirspor'dan hem de Giresunspor'dan aşağıda ligi bitirecek.

Samsunspor kalan 3 haftada sırasıyla Boluspor (D), Ankaraspor (E) ve Adanaspor (D) ile karşılaşacak. Lider Giresunspor sırasıyla Altınordu (D), Akhisarspor (E) ve Tuzlaspor (D) ile karşılaşacak. İkinci sırada bulunan Adana Demirspor ise sırasıyla Tuzlaspor (D), Balıkesirspor (E) ve Menemenspor (D) ile karşılaşacak.

Ligde 32. haftaya girilirken Giresunspor 63 puanla birinci, Adana Demirspor 61 puanla ikinci, Samsunspor 61 puanla üçüncü, Altay 57 puanla dördüncü, İstanbulspor aynı puanla beşinci, Altınordu 53 puanla altıncı, Ankara Keçiörengücü 49 puanla yedinci ve Ümraniyespor ile Tuzlaspor da 47puanla 8 ve 9'uncu sırada yer alıyorlar.

32. hafta müsabakalarının tamamı 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. - SAMSUN

TFF 1. Lig'in en az yenilen takımı Samsunspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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