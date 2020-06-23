TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı TFF 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma:

20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman

27 Haziran Cumartesi:

17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar

17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Haziran Pazar:

17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak

20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol

Kaynak: AA