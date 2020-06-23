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TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
23.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:23

TFF 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma:

20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman

27 Haziran Cumartesi:

17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar

17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Haziran Pazar:

17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak

20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol

Kaynak: AA

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