TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:
19 Haziran Cuma:
20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç
20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin
20 Haziran Cumartesi:
17.30 Keçiörengücü-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam
21 Haziran Pazar:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
20.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
22 Haziran Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
Kaynak: AA