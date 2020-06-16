TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:

19 Haziran Cuma:

20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç

20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin

20 Haziran Cumartesi:

17.30 Keçiörengücü-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam

21 Haziran Pazar:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok

20.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan

20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

22 Haziran Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker

Kaynak: AA