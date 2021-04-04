Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Mert BulutAltınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Burak İnce), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Emre Nefiz), Muzaffer Kocaer, Recep Aydın (Dk.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Bulut
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Burak İnce), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Emre Nefiz), Muzaffer Kocaer, Recep Aydın (Dk. 77 Şeref Özcan), Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 80 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 61 Yiğit Emre Çeltik)
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Arda Okumuş (Dk. 42 Bartu Göçmen), Furkan Balaban, Emir Yıldız, Selman Çiftkanatlı (Dk. 87 Utku Kızılkaya), Doğukan Ünal, Talha Erdoğan (Dk. 68 Onur Arı), Furgan Polat (Dk. 68 Onurhan Uyanık), Necati Atilla Karaca (Dk. 68 Uğur Can Semizoğlu), İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 2, 32, 37 ve 77 Ahmet Dereli, Dk. 29 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Burak İnce (Altınordu), Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 80 ve 90+2 Uğur Can Semizoğlu (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 83 Emir Yıldız (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Yusuf Can Esendemir, Dk. 56 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 45+1 Bartu Göçmen (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu'ya deplasmanda 6-3 mağlup olan Eskişehirspor'un bitime 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz