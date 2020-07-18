TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 Bursaspor: 1 TFF 1. Lig'in 34. haftasında, Hatayspor evinde Bursaspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında, Hatayspor evinde Bursaspor'u ağırladı. Lig şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Hatayspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligi 6. sırada tamamlayan Bursaspor, Play-Off'ta Adana Demirspor'un rakibi oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Hatayspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Caner'in pası sonrası topu önünde bulan Diop son vuruşu değerlendiremedi.

19. dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da Caner'in pasıyla topla buluşan Gökhan meşin yuvarlağı filelere yollayan isim oldu. 1-0

32. dakikada dakikada Hatayspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Rahman sert bir sutla topu ağlara gönderdi. 2-0

74. dakikada Bursaspor'da Recep'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Tayfur meşin yuvarlağı ağlara yollayarak farkı 1'e indirdi. 2-1

75. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu kapan Selim, Bursaspor savunmasını geçerek topu ağlara yolladı ve maçın sonucunu ilan etti. 3-1

Stat: Hatay Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Murat Temel xx, Bersan Duran xx

Hatayspor: Ömer xxx, Furkan xxx, Rahman xxx, Soner xxx (Fadıl dk.84 xx), Mesut xx (Popov dk.77 xx), Yusuf xx (Sadi dk. 61 xx), Yasin xxx, Quali xxx (Selim dk. 61 xx), Gökhan xx (Akomadi dk. 77 xx), Caner xxx, Diop xxx

Yedekler: Akın, Akomadi

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Bursaspor: Emrullah xx, Cüneyt x, İsmail xx, Emirhan x, Onur x, Selçuk xx (Burak dk.65 xx), Sedat xx (Rüştü dk.77 xx), Recep x, Ali xx, Aykut x, Seleznov x

Yedekler: Rüştü, Burak

Teknik Direktör: Taner Alpak

Goller: Gökhan(dk.19), Rahman (dk.31),Selim (dk.75),(Hatayspor), Tayfur (dk.74),(Bursaspor)

Sarı kart: , Emirhan (dk.32),Kubilay(dk.90) (Bursaspor) - HATAY

Kaynak: İHA