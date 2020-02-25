TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Osmanlıspor: 0
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Kapluhan xx, Hasan Hüeyin Tetik xx
Hatayspor: Akın Alkan xxx, Popov xx, Yusuf xxx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Rayane Aabid xx, Caner Hüseyin Bağ xxx, Gökhan Karadeniz xx (Alican Özfesli dk. 68 xx), Selim Ilgaz xx (Helder Barbosa dk. 83 ?), Mirkan Aydın xx (Idır Quali dk. 72 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Osmanlıspor: Santiago xx, Ali Eren İyican xx, Erıc Ayk Mbu x, Beykan Şimşek xxx, Ognjen Todorovic xx (Oğuz Yıldırım dk. 63 x), Jovan Blagojevic xx, Halil İbrahim Esen x, Mehmet Yiğit xx, Erdem Çetinkaya xx, Tamer Aşık xx (Yiğit Kotan dk. 84 ?), Barış Zeren x (Okan Deniz dk. 17 xx)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Batuhan Yılmaz,
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Yusuf Abdioğlu (dk. 10) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Alican Özfesli, Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Halil İbrahim Esen, Ali Eren İyican (Osmanlıspor) - HATAY
Kaynak: İHA