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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu konuk etti.

23.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:05
TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında 'yu konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar


30. dakikada, Giresunspor 'da Landel'in savunmanın arkasına yolladığı uzun topa Ahmet İlhan hareketlendi. Ahmet İlhan müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.


61. dakikada, Giresunspor'un savunmasında Ahmet Kesin'in hatasını değerlendiren Anıl Koç topu ağlarla buluşturdu. 0-1


65. dakikada Giresunspor kontra atağa kalktı. Mehmet Güven'in kale içine gönderdiği ara pasında topla buluşan Rusescu topu ağlarla buluşturdu. 1-1


Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge xx, Erkan Akbulut xx, Kemal Elmas xx


Giresunspor: Andriano xx, Numan xx, Muhammed Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Landel xx, Ahmet İlhan xx, Tanase xx (Limbombe dk. 79 x), Renan xx, Uğur xx, Bekir Yılmaz x (Mehmet Güven dk. 46 x) (Özgür Can dk. 86 ?), Rusescu xx


Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Alperen, Murat, Atakan, Muhammed Himmet


Yardımcı Antrenör: Gökmen Barış


Altınordu: Erhan xx, Ufuk xx, Tagir xx, Anıl xx (Onur dk. 83 ?), Oğuzcan xx, Muhammet Mert xx, Hüseyin xx, Kerim xx, Okan xx (Berkay dk. 68 x), Yasin xx (Yusuf dk. 86 ?), Sinan xx


Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Egehan, Ali Mert, Burak, Muzaffer, Enis


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Rusescu (dk. 65) (Giresunspor), Anıl Koç (dk. 61) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Uğur (Giresunspor), Oğuzcan, Ufuk (Altınordu) - GİRESUN

Kaynak: İHA
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