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Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altay, Fatih, Spor

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Altay: 2

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.

14.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:45
TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Altay: 2

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


6. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazında topla buluşan Ndao'nun ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'dan sekerek ağlara gitti. 1-0


35. dakikada sol taraftan Jorquerra'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Sobiech'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


48. dakikada Kappel'in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Kerim Avcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


83. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Putsila'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.,


90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta kale önünde oluşan karambolde Paixao'nun kafayla topu filelere yolladı. 2-2


Stat: Vefa


Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx


Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xxx (Çağrı Ortakaya dk. 79 x), Fatih Kuruçuk xx, Barış Başdaş xx, Bülent Cevahir xx, Attamah xx, Zeki Yıldırım xx (Erdal Öztürk dk. 75 x), Sabo xx, Ndao xxx (Eemeghara dk. 89 ?), Jorquerra xx, Sobiech xx


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Ahmet Aras, Muhammed Pehlivan, Murat Sarıgül


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdulhamit Yıldız xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Putsila xx, Segbefia xx (Yılmaz Özeren dk. 60 x), Tatos xx (Turgut Doğan Şahin dk. 68 x), Kappel xx (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 82 ?), Kerim xx, Paixao xxx


Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Tavares, Kutay Yokuşlu, Hakan Demirci, Cenk Özkaçar, Mustafa Murat Uslu


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Ndao (dk. 6), Sobiech (dk. 35) (Fatih Karagümrük), Kerim Avcı (dk. 48), Paixao (dk. 90+6) (Altay)


Sarı kartlar: Segbefia, Tatos, Abdulhamit Yıldız, Yaser Hacımustafaoğlu (Altay), Sobiech, Sabo, Çağrı Ortakaya, Jorquerra (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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