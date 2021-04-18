TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Balıkesirspor: 3
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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Balıkesirspor: 3

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Balıkesirspor: 3
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, evinde Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, evinde Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Taşkın'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında Sedat'ın kafa vuruşu az farklı auta çıktı.

36. dakikada ceza sahası içinde Mert'in düşürülmesi sonrasında hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi.

37. beyaz noktaya gelen Manaj'ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Taşkın'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top filelere gitti. 0-2

56. dakikada Cihangir'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Atilla kornere çeldi.

77. dakikada ceza sahası içinde Enes'in pasında Abdülkadir meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Oğuzhan Aksuxxx, Burak Cansızxxx, Ogün Kamacıxxx

Eskişehirspor: Cengiz xx, Furgan xx (Onurhan dk. 78 x), Bedirhan xx, Furkan x (Talha dk. 45 x), Selman x (Tolga dk. 45 x), Uğur xx, Mevlüt xx (Arda dk. 79 x), Emir xx, Cihangir xx, Onur x, Berkay xx

Yedekler: Mehmet, Alperen, Göktuğ, Bartu, Necati, Utku

Teknik Sorumlu: Yasin Söğüt

Balıkesirspor: Atilla xx, Mert xx, Sedat xx, Batuhan xxx (Berat dk. 82 ?), Oğuzhan xx, Manaj xxx (Abdülkadir dk. 63 xx), Cemal xx, Enes xx, Taşkın xx, Muhammed xxx (Nemanja dk. 82 ?), Cumali xx

Yedekler: Yiğithan, Foxi, Mahatma, Anıl, Oğuz, Hasan, Nemanja, Abdülkadir

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Manaj (dk. 37), Taşkın (dk. 45), Abdülkadir (dk. 76) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Emir Yıldız (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Balıkesirspor: 3
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Balıkesirspor: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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