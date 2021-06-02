TFF 1. Lig ekibi Manisa, Veli Çetin'i renklerine bağladı
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TFF 1. Lig ekibi Manisa, Veli Çetin'i renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekibi Manisa, Veli Çetin'i renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Manisa, geçen sezon Yılport Samsunpor forması giyen Veli Çetin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekibi Manisa, geçen sezon Yılport Samsunpor forması giyen Veli Çetin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, 26 yaşındaki Veli Çetin'i transfer etti.

Savunma oyuncusu, kulüp binasında düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkan vekili Engin Anlı, Veli Çetin'in takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Güçlü bir takım kurmak istediklerini vurgulayan Anlı, "Veli Çetin transferi de bu doğrultuda atılmış bir adım. Veli kardeşimize ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Veli Çetin de Ege temsilcisine katıldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Hedefi olan bir kulübe geldiğini aktaran Çetin, "Takımın geçen sezonki başarısı ortada. Rekorlar kırarak TFF 1. Lig'e yükseldi. İnşallah bu sezon da aynı hedefle şampiyonluğa ulaşırız. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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