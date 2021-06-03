TFF 1. Lig ekibi Manisa, 3 futbolcuyu renklerine kattı
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TFF 1. Lig ekibi Manisa, 3 futbolcuyu renklerine kattı

TFF 1. Lig ekibi Manisa, 3 futbolcuyu renklerine kattı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa, Bedirhan Altunbaş, Selim Ilgaz ve Kubilay Aktaş'ı transfer etti.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa, Bedirhan Altunbaş, Selim Ilgaz ve Kubilay Aktaş'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Bedirhan Altunbaş ve Hatayspor'da forma giyen Selim Ilgaz ile üçer, Denizlispor'da forma giyen Kubilay Aktaş ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş, hedefleri olan önemli bir kulübe geldiğini söyledi.

Orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş, kulübe inandığı için Manisa'yı tercih ettiğini belirterek, "İnşallah hep birlikte başarılı bir sezon geçirip Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanat oyuncusu Selim Ilgaz ise "Manisa Futbol Kulübüne geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah bu sezon şampiyonluk hedefimize ulaşacağız. İki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanvekili Engin Anlı, kadrolarına dahil ettikleri futbolculara başarı diledi.

Siyah-beyazlı ekip, dün Veli Çetin ve Sadi Karaduman ile de 2'şer yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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