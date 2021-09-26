TFF 1. Lig'e iyi başlayan Manisa, devamını getiremedi - Haberler Spor
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TFF 1. Lig'e iyi başlayan Manisa, devamını getiremedi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'e iyi başlayan Manisa, devamını getiremedi

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı kayıpsız geçen Manisa, daha sonraki 4 müsabakada puan çıkaramadı.

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı kayıpsız geçen Manisa, daha sonraki 4 müsabakada puan çıkaramadı.

Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyonluğa ulaştıktan sonra yükseldiği TFF 1. Lig'e İstanbulspor (4-3), Denizlispor (1-0) ve Gençlerbirliği (3-0) galibiyetleriyle başladı.

Liglerdeki 39 maçlık yenilmezlik serisi 4. haftadaki 1-0'lık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla sona eren Ege temsilcisi, Menemenspor'a 2-0 ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 3-1 yenildikten sonra dün de Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında 1-0'lık mağlubiyete engel olamadı.

Ligin ilk 3 haftasında 8 gol atıp kalesinde 3 gol gören Manisa, daha sonraki 4 maçta sadece 1 gol üretip, 7 gol yedi.

Haftayı 9 puanla kapatan Manisa, 8. haftada 3 Ekim Pazar günü Eyüpspor'a konuk olacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig'e iyi başlayan Manisa, devamını getiremedi - Haberler Spor
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