TFF 1. Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi
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TFF 1. Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi

07.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:13
TFF 1. Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi

TFF 1. Lig'de Boluspor, Menemenspor, Bandırmaspor, Giresunspor ve Tuzlaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF 1. Lig'de Boluspor, Menemenspor, Bandırmaspor, Giresunspor ve Tuzlaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Hukuk Müşavirliği'nce 07.12.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat'ın 05.12.2020 tarihinde oynanan Boluspor - Altay TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 07.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menemenspor Kulübü'nün 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri H bendi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bandırmaspor Kulübü'nün 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Giresunspor Kulübü Antrenörü Hakan Keleş'in 05.12.2020 tarihinde oynanan Giresunspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Tuzlaspor Kulübü'nün 04.12.2020 tarihinde oynanan Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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