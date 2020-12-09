TFF 1. Lig'den 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi
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TFF 1. Lig'den 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

09.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:44
TFF 1. Lig'den 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Eskişehirspor'dan Tolga Yakut, Tuzlaspor'dan da Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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