TFF 1. Lig'deki Ümraniyespor-Eskişehirspor maçının tarihi değiştirildi
10.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:32
TFF 1. Lig'in 21. haftasında 14 Şubat Pazar günü oynanması planlanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor maçının tarihi değiştirildi.
TFF 1. Lig'in 21. haftasında 14 Şubat Pazar günü oynanması planlanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor maçının tarihi değiştirildi.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, hava koşulları nedeniyle müsabakanın 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'a alındığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul