TFF 1. Lig'deki Ümraniyespor-Eskişehirspor maçının tarihi değiştirildi
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TFF 1. Lig'deki Ümraniyespor-Eskişehirspor maçının tarihi değiştirildi

10.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:32
TFF 1. Lig'deki Ümraniyespor-Eskişehirspor maçının tarihi değiştirildi

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 14 Şubat Pazar günü oynanması planlanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor maçının tarihi değiştirildi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 14 Şubat Pazar günü oynanması planlanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor maçının tarihi değiştirildi.

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, hava koşulları nedeniyle müsabakanın 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'a alındığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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