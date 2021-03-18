TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altay ile Menemenspor yarın karşılaşacak
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TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altay ile Menemenspor yarın karşılaşacak

18.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:20
TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altay ile Menemenspor yarın karşılaşacak

TFF 1. Lig'in 27. hafta açılış maçında yarın İzmir derbisi oynanacak.

TFF 1. Lig'in 27. hafta açılış maçında yarın İzmir derbisi oynanacak.

İzmir temsilcilerinden Altay ile Menemenspor'un Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacağı müsabakada, hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Ligde son 3 maçını kayıpsız geçen Altay, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Berkay Sülüngöz yarın forma giyemeyecek.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Menemenspor, galip gelemediği son 3 lig müsabakasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 28 puana sahip Menemenspor, düşme hattındaki Akhisarspor'un 2 sıra önünde 14. durumda yer alıyor.

Kırmızı kart cezalısı Ibrahim Alhassan Adamu ile sarı kart cezalısı Yusuf Talum'un forma giyemeyeceği Menemenspor'da, Alaattin Hamza Ok'un da sakatlığı bulunuyor.

Ligin ilk devresinde Altay, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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