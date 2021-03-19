İstanbulspor-Altınordu maçının hakemi değişti

Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor ile Altınordu arasında yarın oynanacak karşılaşmanın hakemi değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; daha önce Özgür Yankaya'nın yöneteceği duyurulan maçta, Burak Şeker'in görev yapacağı kaydedildi. Karşılaşmada Şeker'in yardımcılıklarını ise yine Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz üstlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı