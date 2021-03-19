İstanbulspor-Altınordu maçının hakemi değişti
19.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:39
Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor ile Altınordu arasında yarın oynanacak karşılaşmanın hakemi değiştirildi.
Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor ile Altınordu arasında yarın oynanacak karşılaşmanın hakemi değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; daha önce Özgür Yankaya'nın yöneteceği duyurulan maçta, Burak Şeker'in görev yapacağı kaydedildi. Karşılaşmada Şeker'in yardımcılıklarını ise yine Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz üstlenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı